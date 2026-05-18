Un ultimo sforzo prima del rompete le righe. Gasperini è pronto, da domani, a dirigere l'ultima settimana di allenamenti prima della fine del campionato, con gli occhi puntati sui giocatori a rischio per il Verona. N'Dicka è stato costretto al cambio nel primo tempo per un problema al flessore: smorfia di dolore e sensazioni non buone. Con anche un occhio rivolto al Mondiale sembra difficile vedere l'ivoriano al Bentegodi. Da sciogliere i nodi su Koné e Pellegrini. Gasp, spiega Filippo Biafora su Il Tempo, proverà un difficile recupero in questi giorni. Chi sara sicuramente assente in Veneto è Wesley: il brasiliano è stato espulso nel parapiglia con Rovella.