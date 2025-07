Wesley e Ghilardi la Roma affonda

Non c'è due senza tre, o forse meglio dire quattro. Chiusi gli acquisti di El Aynaoui e Ferguson, la Roma accelera per regalare altri due rinforzi a Gasperini, che soltanto due giorni fa dopo il primo test amichevole si è lasciato andare in uno sfogo, dai toni comunque moderati, sul ritardo del mercato, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. I prossimi due rinforzi che Massara conta di chiudere entro pochi giorni sono Wesley e Ghilardi. Il ds giallorosso, infatti, attende soltanto il via libera dal Flamengo per Wesley. L'accordo è stato raggiunto a 25 milioni più bonus, con un ruolo determinante del calciatore che desidera fortemente il trasferimento a Roma e ha rifiutato altre destinazioni spingendo col club per arrivare a dama. Prima dell'ok definitivo, però, serve il sostituto, col ds Boto che è già alla ricerca di profili compatibili con le possibilità del Flamengo e del regolamento. Per poter tesserare un altro giocatore, infatti, quest'ultimo deve essere brasiliano, e aver totalizzato meno di 7 presenze nel campionato verdeoro. Tra i nomi che circolano in Sudamerica c'è quello di Vinicius Tobias deldello Shakhtar. Intanto nella notte il Flamengo ha giocato contro la Fluminense e Wesley, nonostante i continui segnali social, era tra i convocati.