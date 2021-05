Vitek pronto ad acquistare Tor di Valle: “Chiederemo i danni alla Roma”

Vitek propone al Comune di sospendere qualunque decisione e convocare un "tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte"

Il triangolo si allarga: ora siamo al quadrangolo. Anche Radovan Vitek, l’immobiliarista della Repubblica Ceca in procinto di acquistare Tor di Valle, entra prepotentemente nell’intricato scambio di lettere fra la As Roma, il Campidoglio e la Eurnova di Luca Parnasi, sulla questione "progetto Stadio". Questo il comunicato dell'immobiliarista: "Confermiamo la volontà di procedere all’acquisto dell’area in questione dando esecuzione al contratto preliminare sottoscritto in data 20 ottobre 2020 a prescindere da quella che sarà la conclusione" del progetto Stadio, "fermo restando che l’archiviazione del procedimento comporterebbe un evidente impatto negativo per l’investimento programmato". Non solo, ma Vitek comunica anche, per la prima volta in modo ufficiale, che "la stipula del rogito per l’acquisto delle aree di Tor di Valle è prevista entro la metà di maggio 2021" si legge su Il Tempo.