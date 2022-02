Visita a Trigoria, Spinazzola punta il rientro

Il professor Lampainen è da ieri nella Capitale per valutare il recupero del terzino

Quarantotto ore cruciali per capire a che punto è il percorso di recupero di Leonardo Spinazzola e programmare i prossimi step propedeutici al rientro in gruppo. Ieri il terzino è stato visitato a Trigoria dal professor Lampainen - il chirurgo che lo ha operato in Finlandia - che ha svolto alcuni test necessari a comprendere lo stato di forma del calciatore. Anche oggi - scrive 'Il Tempo' - Lampainen sarà presente al Fulvio Bernardini per ultimare le valutazioni, affiancato dallo staff sanitario della Roma che ha seguito Spinazzola dallo scorso luglio: saranno proprio i medici giallorossi a stabilire i tempi e i passaggi necessari per ricominciare ad allenarsi insieme alla squadra. Al momento l'unica certezza è che si eviterà di correre qualsiasi tipo di rischio, senza forzare i tempi. A tenere in ansia lo Special One nelle ultime ore ci sono le condizioni di Abraham, anche se la sua convocazione per il match con il Sassuolonon dovrebbe essere in dubbio.