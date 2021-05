Vincere in tre anni. Il piano con José

Il piano dei Friedkin non cambia. La Roma dovrà tornare competitiva il prima possibile, ma il prossimo anno non sarà probabilmente pronta

Risponde con i cuoricini giallorossi a tutti quelli che da Roma lo stanno inondando di messaggi su Whatsapp, come riporta Il Tempo. Ha una voglia matta di rimettersi in gioco. E la consapevolezza che ha scelto una squadra dove, se vinci, diventi un mito eterno. José Mourinho lo è già per il calcio mondiale, ora proverà a entrare nella storia della Capitale. Lo Special One, ha deciso di non farsi vivo con i giocatori prima di fine campionato e di evitare uno sbarco a Roma anticipato che metterebbe ancor più in imbarazzo Fonseca. Intanto ha iniziato a leggere la valanga di nomi che vengono accostati ai giallorossi da martedì pomeriggio, tra presunti nuovi collaboratori e colpi di mercato. Mourinho se la ride, perché di vero c’è poco o niente. La realtà gli è stata prospettata dai Friedkin nelle due riunioni decisive prima della firma, prima in conference call poi dal vivo a casa di Mourinho a Londra. Il piano non cambia, il progetto dei texani è quello di "una Roma sostenibile", che dovrà tornare competitiva il prima possibile, ma il prossimo anno non sarà probabilmente pronta per vincere. C’è bisogno intanto di rientrare in Champions, ritrovare credibilità e rimettere in moto i ricavi, in modo da completare la crescita nel triennio del contratto di Mourinho: l’obiettivo è tornare a riaprire la bacheca entro il 2024.