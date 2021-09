Viña sta bene ma non gioca. Zaniolo prova

L'uruguaiano questa mattina sbarcherà a Fiumicino ma contro il Sassuolo sarà sostituito da Calafiori

Per la Roma le buone notizie da Viña. Il terzino sta bene e – dopo essere rimasto in campo per 72′ durante Uruguay-Ecuador – questa mattina sbarcherà a Fiumicino anche se difficilmente domani scenderà in campo contro il Sassuolo: sarà sostituito da Calafiori. Intanto Mourinho ha blindato Trigoria. Con Zaniolo, Pellegrini, Mancini e Smalling alle prese con i rispettivi guai fisici, ieri il tecnico ha deciso di organizzare un allenamento top secret: neanche i fotografi o gli operatori video del club sono stati fatti avvicinare al campo. Una scelta per ora inedita (ma che potrebbe ripetersi) e che ricalca quella di non divulgare i convocati prima dei match. A fare il punto della situazione sarà direttamente lo Special One nella conferenza stampa in programma alle 15. Le situazioni da tenere maggiormente sotto controllo sono quelle di Pellegrini e Mancini, preoccupa meno Zaniolo, che non ha riportato lesioni. Anche Smalling sembra essere sulla via del recupero dopo aver preso parte alla partitella di mercoledì scorso.