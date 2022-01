Vietato sbagliare: Mourinho fa pochi cambi

Un impegno che non può essere sottovalutato, motivo che ha spinto lo Special One a praticare un turnover mirato con pochi cambi nell’undici iniziale

Vietato sbagliare. Inizia stasera l’avventura in Coppa Italia della Roma di José Mourinho. Un impegno che non può essere sottovalutato visto il peso che il cammino nelle coppe potrebbe avere sul bilancio complessivo della stagione, motivo che ha spinto lo Special One a praticare un turnover mirato con pochi cambi nell’undici iniziale. Secondo Il Tempo, il tecnico riproporrà il 4-2-3-1 con tre titolarissimi che usufruiranno di un turno di riposo. Davanti a Rui Patricio a destra tornerà Karsdorp mentre sulla fascia opposta Maitland–Niles prenderà il posto di Viña. Al centro della difesa invece Ibanez farà coppia con Kumbulla. Mancini infatti deve scontare la giornata di squalifica rimediata un anno fa. In mediana prima volta per la coppia Cristante-Oliveira: Veretout, sottotono, inizierà il match in panchina. Oltre al francese riposerà anche Zaniolo. Al suo posto Carles Perez, che avrà un’altra occasione per mettersi in mostra giocando con Mkhitaryan e Felix alle spalle di Abraham. Stephan El Shaarawy ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è stato inserito nella lista dei convocati. Ancora out Smalling e Spinazzola oltre a Pellegrini.