Vietato sbagliare

Un ambiente ostile, uno stadio strapieno e pronto a sostenere la Real per la rimonta della storia. Questa l'atmosfera che attende la Roma questa sera (ore 21) a San Sebastian, dove gli uomini di Mourinho devono difendere il 2-0 dell'andata se vogliono conquistarsi i quarti di finale di Europa League, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Ma la "tempesta" dell'Anoeta non spaventa Mourinho, anzi, queste sono le sue notti, dove mostrare agli avversari la priopria forza. «Noi siamo felici di trovare una tempesta nello stadio, penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni. Questo è il vantaggio della squadra che gioca in casa nel match di ritorno, può definire la sua strategia. Noi abbiamo la nostra e siamo fiduciosi ovviamente». Se gli spagnoli hanno caricato al massimo la gara, soprattutto dal punto di vista ambientale, Mou non si lascia intimidire, e sprona i suoi a non pensare al derby di domenica: «La prossima partita è sempre quella più importante, la partita di domani è la più importante della stagione. Dopo diventerà quella di domenica, ovviamente giocherà la squadra che ci darà più garanzie di poter andare ai quarti». Spazio ai titolari, quindi, in una notte fondamentale per la stagione della Roma, che nonostante le difficoltà che questo torneo nasconde, ha l'obbligo di avanzare nella competizione, soprattutto se si presenta in Spagna con due reti di vantaggio.