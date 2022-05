Via alla campagna abbonamenti: sarà rivoluzione, ecco i prezzi

Il club ha previsto due tessere per i tifosi, una "classic" e una "plus"

La Roma si prepara a lanciare la campagna abbonamenti 2022/23. In attesa del comunicato dei prossimi giorni e delle ultime modifiche, la vera novità è che il club ha già previsto due tessere per i tifosi, una «classic» e una «plus». La prima prevede la possibilità di cedere per tre partite il proprio posto e avere diritto ad un "welcome pack". Il secondo tipo (per entrambi c’è la possibilità di rateizzarlo in tre pagamenti con la piattaforma Klarna) prevede in più la possibilità di gestire e rivendere il proprio posto all’Olimpico per tutte le gare e di avere una prelazione dedicata per l’acquisto dei biglietti delle gare di coppa e big match. La prima fase di vendita inizierà mercoledì 18 maggio e terminerà il 17 giugno, con i posti degli attuali abbonati che rimangono bloccati in prelazione. Poiché le tessere della stagione in corso sono state vendute con una capienza massima del 75% a causa del Covid, ci sarà dal 31 maggio al 15 giugno una fase dedicata al riempimento della Curva Sud.