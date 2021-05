Via ai “tagli”: su Under c’è il Milan

Futuro incerto anche per Olsen, Florenzi, Nzonzi e Kluivert

L’effetto Mourinho non cambia i piani della Roma, che ha come priorità quella di sfoltire la rosa, come riporta Il Tempo. Abbassare il monte ingaggi è uno dei primi obiettivi di Tiago Pinto, che da mesi è al lavoro per trovare una sistemazione ai tanti esuberi giallorossi. A fine stagione quasi sicuramente rientreranno a Trigoria Olsen, Florenzi, Nzonzi, Kluivert e Under. Per il turco c’è da registrare l’interesse del Milan, alla ricerca di rinforzi per l’attacco. La stagione del classe ’97 con il Leicester – 9 presenze e nessun gol in campionato – e gli inglesi non sono intenzionati a riscattarlo nonostante una proposta della Roma, che aveva fatto sapere alle “Foxes” di essere disposta ad abbassare la cifra dell’eventuale riscatto (fissata a 25 milioni). Anche Kluivert tornerà alla base: l’olandese negli ultimi giorni sta lanciando messaggi d’amore al Lipsia, ma la sua esperienza in Bundesliga sembra finita. È seguito da alcuni club di Premier League, ma per ora non sono arrivate offerte. In ogni caso prima di prendere una decisione su Under e Kluivert si attenderà il parere di Mourinho, che potrebbe decidere di tenere uno dei due esterni. Tutto da scrivere anche il futuro di Florenzi: la settimana prossima il suo agente volerà a Parigi per confrontarsi con il Psg. Per Olsen e Nzonzi invece verrà sicuramente cercata una nuova sistemazione.