Verso la Juve: Kumbulla spera, difficile Dybala

Poco meno di una settimana di tempo per la Roma per preparare l’ultimo impegno del 2023 contro la Juventus allo Stadium, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. I giallorossi vogliono provare a chiudere nel migliore dei modi l’anno con una buona prestazione in trasferta per invertire la tendenza stagionale di 4 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie in campionato. Per la gara con i bianconeri andranno valutate le condizioni di Renato Sanches, assente ieri a causa di un virus influenzale, mentre punta a una convocazione Kumbulla. Il ritorno di Dybala allo Stadium risulta invece complicato a causa della lesione al flessore della coscia sinistra, e potrebbe essere quindi risparmiato per tornare al 100% contro la Cremonese, primo impegno del 2024.