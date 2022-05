Verso la Coppa: Sergio Oliveira sostituirà Mkhitaryan

La speranza a Trigoria è di recuperare l'armeno per l'eventuale finale del 25 maggio

Una settimana che vale una stagione. E' iniziato ieri il cammino della Roma di José Mourinho verso la semifinale di ritorno con il Leicester: il gruppo ha ricominciato a lavorare a Trigoria - scarico per le tante riserve scese in campo con il Bologna - con il solo Mkhitaryan assente per la lesione al flessore rimediata al King Power Stadium, come riporta Il Tempo. La speranza al Fulvio Bernardini è di recuperare l'armeno per l'eventuale finale del 25 maggio, ma per avere tempistiche più precise sarà necessario attendere ancora qualche giorno.