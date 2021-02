Verso il Milan, si ferma anche Dzeko. Kumbulla tenta il recupero

Un altro infortunio muscolare per la Roma, come riporta Il Tempo. Stavolta si ferma Dzeko per un risentimento all’adduttore: Milan a fortissimo rischio.

L’unico difensore centrale che tenterà il recupero per il posticipo di domenica è Kumbulla. Ha saltato le ultime quattro gare per un problema al quadricipite e l’impressione è che possa farcela al massimo per la panchina. Restano ancora fuori Smalling e Ibanez.

Calafiori potrebbe tornare a disposizione, mentre restano da valutare le condizioni di Santon. Oggi, intanto, si terrà il cda per l’approvazione della semestrale.