Under 14: i giallorossi alla Champions del futuro

Uno sguardo verso il futuro. I campioni di domani sono pronti a volare in Florida per portare in alto il nome della Roma. Come scrive Il Tempo, la società di James Pallotta – tramite il profilo Twitter in lingua inglese del club – ha annunciato che dall’11 al 15 dicembre l’Under 14 giallorossa parteciperà alla prossima ICC Futures, edizione giovanile dell’International Champions Cup. Tra le partecipanti alla competizione – a cui prenderanno parte 24 squadre maschili under 14 e 12 squadre femminili under 15 provenienti da tutto il mondo – spiccano club come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Arsenal e Paris Saint-Germain. La Roma torna dunque a far parte dei tabelloni dell’International Champions Cup (anche se in versione giovanile) dopo aver rinunciato all’edizione andata in scena lo scorso luglio. A Trigoria furono infatti costretti a riorganizzare i programmi estivi della squadra di Fonseca in vista dei preliminari di Europa League (mai disputati a causa della squalifica del Milan), saltando la prestigiosa tournée a stelle e strisce. Il posto lasciato libero dai giallorossi venne occupato dalla Fiorentina del presidente italoamericano Rocco Commisso, entusiasta all’idea di far conoscere la squadra viola anche negli Stati Uniti.