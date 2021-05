Una Roma da rifare

Fonseca al capolinea: Sarri è in pole per sostituirlo ma deve liberarsi dalla Juve. Serve l’ennesima rivoluzione sul mercato per provare a tornare in Champions

I cocci da raccogliere. E un umore che più a terra non si può. La stagione della Roma si è sostanzialmente chiusa sotto i colpi del Manchester United, dopo aver accarezzato per un tempo intero la concreta possibilità di giocarsi la finale di Europa League. Come un brusco risveglio da un sogno, il 5-0 rifilato dagli inglesi ai giallorossi in 45 minuti per chiudere sul 6-2, rappresenta il punto di non ritorno per Fonseca e per gran parte di questa Roma. Il volo di rientro da Manchester è stato lungo e cupo, scrive "Il Tempo". Il tecnico portoghese, uscito in serata da Trigoria accompagnato dal suo agente, non si capacita della dinamica della partita e sa di essere ormai spacciato. Resta da difendere il malinconico settimo posto, poi inizierà l'ennesima rivoluzione giallorossa. Sarri, il favorito, o chi per lui sarà il decimo allenatore in altrettanti anni a sedersi sulla panchina più difficile d’Italia (parla la storia), una valanga di giocatori sono sul mercato, altri saranno tentati da club con maggiori ambizioni, qualcuno bisognerà necessariamente comprarlo per provare a tornare in Champions.