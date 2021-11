Una Roma da resettare

La Roma cercherà di trovare la serenità e la motivazione per ripartire dopo la pausa nazionale. Per lo Special One è ora di tirare le somme e riportare la squadra alla vittoria che manca ormai da troppo tempo

La pausa Nazionale può dettare il tempo della ripartenza della Roma. Una delle qualità migliori di José Mourinho è proprio quella di riuscire a compattare lo spogliatoio nei momenti di difficoltà, facendo da scudo contro tutto e tutti. Per adesso però le polemiche contro gli arbitri non bastano a proteggere la squadra. Le prossime settimane saranno fondamentali per superare la crisi, per concentrarsi esclusivamente sul campo e per trovare la soluzione ai problemi che la Roma sta riscontrando in questo avvio di stagione. Tutto questo serve per evitare, come ha affermato lo Special One, di fare "un'annata di dolori nel corpo e nell'anima". Comprendere i motivi che hanno portato la Roma ad una sola vittoria nelle ultime sette partite è fondamentale, come sottolinea Il Tempo. Nonostante i punti persi negli scontri diretti con Lazio, Juve e Milan a causa degli errori arbitrali, sono evidenti i 15 gol subiti in sette giornate. La rosa di Mourinho ha dei buchi che mettono in difficoltà l'allenatore. Evidente è la mancanza di un terzino destro che vada a dare il cambio a Karsdorp, il centrocampista che lo Special cerca da quest'estate e un difensore centrale mancino. Tiago Pinto lavora incessantemente per trovare delle soluzione a gennaio: Bereszynski sulla fascia e per la mediana Zakaria, ma si pensa anche ad un piano di riserva se l'accordo non dovesse chiudersi.