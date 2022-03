Una coppia per il bis

Pellegrini che giocherà da trequartista alle spalle di Abraham e Zaniolo

Tre punti che possono fare la differenza. Per sperare in un finale di stagione ancora in lotta per un posto nell'Europa dei grandi però c'è bisogno di superare ancora una volta lo scoglio big match, come riporta Il Tempo. Ironia della sorte all'Olimpico arriva l'Atalanta, l'unica grande sconfitta fino a questo momento dalla Roma di José Mourinho. A Bergamo - dopo i quattro gol rifilati ai nerazzurri - lo Special One aveva ironizzato su chi aveva gli fatto notare le difficoltà della squadra a negli scontri le big, salvo tornare sui suoi passi dopo la clamorosa rimonta subita all'Olimpico contro la Juventus riconoscendo il problema dopo aver tirato le orecchie alla squadra. La musica non è cambiata neanche nel quarto di finale di Coppa Italia perso a San Siro con l'Inter, ma oggi c'è un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Con una vittoria Pellegrini & co. aggancerebbero l'Atalanta al quinto posto - i bergamaschi hanno una gara da recuperare - mantenendo la certezza di chiudere la giornata davanti a Lazio e Fiorentina. Per la sfida di oggi Gasperini deve fare i conti con le assenze di Zapata e Toloi e gli acciacchi di Muriel e Malinovskyi - entrambi dovrebbero partire dalla panchina - ma nonostante le squalifiche e i problemi d'infermeria l'Atalanta resta un'avversaria pericolosissima, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate fino a questo momento dalla Roma nei match ad alta carica emotiva. L'intenzione di Mourinho è quella di riproporre la difesa a tre con Kumbulla a completare il reparto insieme a Mancini e Smalling: l'ex Verona è in vantaggio nel ballottaggio con Ibanez. A centrocampo invece gli esclusi saranno Veretout e Sergio Oliveira. All'inizio a scendere in campo dovrebbero essere Cristante e Mkhitaryan, con Pellegrini che giocherà da trequartista alle spalle di Abraham e Zaniolo. Il numero 22 sarà regolarmente a disposizione del tecnico nonostante la piccola frattura al naso rimediata la settimana scorsa contro lo Spezia: negli ultimi giorni il giocatore si è allenato con una speciale maschera in carbonio che indosserà anche durante il match di oggi. Torna tra i convocati Felix: dopo il rimprovero di Mou per la serata in discoteca ed essersi allenato con la Primavera fino a giovedì, l’attaccante ha svolto la rifinitura in gruppo e oggi partirà dalla panchina. Attesi oltre 42 mila spettatori sugli spalti.