Un terzino per Mou: ora è assalto a Vina

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro per ovviare all'assenza di Spinazzola. Non c'è solo Telles nel mirino di Tiago Pinto, ma anche l'uruguaiano del Palmeiras

La Roma ad oggi non ha un terzino sinistro, tant'è che Mourinho, nell'amichevole vinta dai giallorossi per 2-0 contro la Ternana ha adattato in quel ruolo il giovane Tirpi, un mediano. Spinazzola starà fermo 7-8 mesi, Calafiori è anch'egli acciaccato, per questo i giallorossi, come fa sapere Il Tempo, stanno puntando forte su Matias Viña del Palmeiras. L'offerta è dieci milioni più bonus per il momento, ma il club brasiliano non la giudica sufficiente. Viña, classe 1997, ha il passaporto italiano ed è stato accostato al Milan quando militava ancora al Nacional di Montevideo. Il Palmeiras ha bisogno di cedere e arrivando attorno ai 15 milioni compresi i bonus si potrebbe chiudere. Nel frattempo però Tiago Pinto valuta le alternative: non solo Alex Telles e Alioski, ma anche Mandava, giovane esterno del Lille, che ha ancora un anno di contratto con la società francese. In attesa di Xhaka, il calciomercato giallorosso è in fase di stallo, con Mourinho che intanto prova a disegnare la sua Roma. Il tecnico portoghese ieri ha schierato i suoi col 4-2-3-1, facendo ruotare quasi tutti gli uomini ad eccezione di Pellegrini e Veretout, tenuti ancora a riposo. Un segnale importante è stato mandato a Edin Dzeko, a cui è stata data la fascia di capitano 184 giorni dopo l’ultima volta e lo strappo con Fonseca. Il bosniaco è entrato nella ripresa insieme a Zaniolo e Mkhitaryan, ma in gol sono andati Carles Pérez. Prossima amichevole: mercoledì alle 19:30 contro la Triestina, porte aperte per i tifosi e diretta su Sportitalia.