Un supergol di Totti vale derby e titolo

Semplicemente decisivo. Francesco Totti, a 43 anni, regala lo scudetto del calcio a 8 alla Totti Sporting club con un gol da distanza siderale segnato all’ultimo minuto in finale contro la Lazio, scrive “Il Tempo”. Sembra una favola, invece è tutto vero. L’ex capitano della Roma, al suo prima anno da giocatore di calciotto, centra un ‘double’ storico con la sua squadra guidata da mister Cancellieri. La Totti Sporting club infatti dopo aver conquistato la Coppa Italia contro la Roma, si laurea Campione d’Italia battendo 2-1 i biancocelesti.

La gara si accende nel secondo tempo con la Lazio che passa in vantaggio con un gran destro di Toscano. La risposta della Totti Sporting Club arriva con Floro Flores, che sigla l’1-1 a 10′ dalla fine. Proprio quando i supplementari sembrano inevitabili, è Totti a regalare un sogno ai suoi compagni prendendosi di prepotenza il tricolore, segnando il ventesimo gol stagionale. Il numero 10 approfitta di una punizione dalla trequarti per scagliare un missile che non lascia scampo al portiere laziale. A fine gara Francesco è visibilmente soddisfatto: “E’ il coronamento di una stagione perfetta. Se continuerò anche l’anno prossimo? Penso di si”.