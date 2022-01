Un poker da brividi

A Empoli la Roma conquista tre punti con quattro gol segnati nel primo tempo

Un’accelerazione, potente, che ha portato a realizzare quattro gol in tredici minuti, come riporta Il Tempo. Poi, scavallata la collinetta, la Roma al Castellani ha messo il cambio in folle e si è lasciata spingere dalla discesa, prima della consueta frenata finale che ha portato i soliti brividi. Già, perché quando stai vincendo una partita così, spaccandola in quel modo, poi non è concepibile passare i minuti finali, seppur pochi, a soffrire. Invece i tifosi romanisti, che delle peripezie giallorosse sono avvezzi, hanno faticato eccome prima di poter esultare al triplice fischio del sempre modesto Fabbri. Terzo successo consecutivo tra coppa e campionato. Eppure l’ottimo Empoli dell’ex Andreazzoli fin qui aveva dato del filo da torcere a molte big. Invece contro la "sua" Roma non ha potuto far altro che abbozzare cercando di limitare i danni contro una squadra partita da subito a mille. Ci ha provato, nel finale, complice il clima da rompete le righe che si era innescato tra le fila giallorosse: forse complice la pausa delle nazionali ormai alle porte che riporterà il campionato sulla terra solo tra due settimane. Doppietta di Abraham, reti di Sergio Oliveira e Zaniolo: di fatto i migliori del pomeriggio toscano della Roma che torna a sorridere in classifica anche se i numeri restano ancora pesanti. Perché Mourinho & Co. sono sì sesti a -5 dal quarto posto, ma Atalanta e Fiorentina devono ancora recuperare una partita.