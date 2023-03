Che botta! Un eurogol di Mancini decide la sfida dell’Olimpico contro la Juve

Con il cuore, con la testa e anche con le unghie in un finale interminabile, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. La Roma interrompe la rincorsa della Juventus, che aveva vinto le ultime quattro, vince davanti al pubblico di casa e si rimette in piedi dopo il clamoroso ko contro la bestia nera Cremonese. Succede davanti a un Olimpico per la venticinquesima volta sold out in questa stagione a conferma che il dodicesimo uomo in partite come questa fa tutta la differenza del mondo.