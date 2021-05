Un derby senza appello

All’Olimpico Roma e Lazio si sfidano per la 176ª volta nella storia. Giallorossi per onore ed Europa, i rivali sognano la Champions

L’ultimo derby di Fonseca prima di far posto a Mourinho. Il dodicesimo per Inzaghi, che è pronto a firmare il rinnovo e continuare la sua avventura. All’Olimpico si accendono i riflettori per la stracittadina numero 176: se ne sono giocate di più importanti in tempi recenti, ma i significati non mancano neppure stavolta, scrive "Il Tempo". I giallorossi devono difendersi dall’attacco del Sassuolo al settimo posto se vogliono esibirsi in Europa anche il prossimo anno: la nuova Conference League non è certo una prospettiva esaltante dopo due semifinali di Champions ed Europa League nel giro di quattro stagioni, ma consegnare un obiettivo in più a Mourinho non farebbe certo male. E poi c’è l’onore da salvare, per Fonseca, la squadra e i Friedkin, maltrattati dai rivali nel derby d’andata, il primo della nuova gestione americana. La Roma ci arriva decisamente peggio rispetto alla Lazio. Con 7 assenti, il terzo portiere Fuzato probabilmente titolare e un ruolino di marcia devastante nel girone di ritorno che ha fatto emergere tutti i limiti di questo gruppo. Inzaghi ha invece potuto gestire le forze nell’ultima gara col Parma dove ha ottenuto l’ennesima vittoria al fotofinish e potrà scegliere, come quasi sempre gli capita nei derby, la formazione migliore.