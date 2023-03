Ultima chiamata

Ma in questa stagione le cose sembrano andare diversamente. Un gol a Torino in casa della Juve ad inizio stagione, che sembrava il preludio per una seconda stagione trionfale, poi i mesi più bui fino alla ripresa di gennaio e al nuovo digiuno. L'ex Chelsea, infatti, non segna in campionato da più di un mese, precisamente da Roma-Empoli del 4 febbraio. Ed è reduce da una pessima prestazione contro il Sassuolo , dopo alcune settimane complicate dal problema all'occhio.

Ma, in generale, sono i numeri complessivi a spaventare. Se confrontati a quelli dello scorso anno i dati dell'inglese sono terribilmente negativi. Sei gol in campionato più uno in Europa fino ad oggi, nelle complessive 36 partite disputate in stagione (Coppa Italia compresa). Furono 17 le reti siglate nel campionato 2021/22 in 37 presenze, ai quali vanno sommati i 9 in Conference League e quello in Coppa Italia con il Lecce, per un totale di 27 marcature. Tammy di tempo ne ha ancora per ribaltare le statistiche, ma è proprio il paragone con l'andamento del suo contributo realizzativo che condanna, al momento, la sua stagione.