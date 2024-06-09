Entusiasmo e presenza. Con queste due parole Daniele De Rossi racconta come sta vivendo la sua prima estate da allenatore, con la squadra che ha sempre sognato, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. "Mi approccio a questa stagione con grande entusiasmo e tanta presenza, forse troppa, dato che sto tutti i giorni a Trigoria. Ma c'è bisogno di stare lì e scambiarsi opinioni con direttore e società. Ieri abbiamo fatto una riunione lunga e bella su quelli che sono i nostri obiettivi e quello che sarà il nostro futuro. Magari tra 10 anni mi prenderò qualche vacanza e mi allontanerò un po' da Roma, ma per il momento voglio stare lì, ne ho bisogno". Così il tecnico giallorosso si racconta alla Coach Experience della Fiera di Rimini, evento organizzato dall'Aic e arrivato alla quinta edizione. C'è spazio anche per parlare di Ghisolfi, l'uomo col quale DDR deve costruire la squadra del futuro. "Stiamo lavorando bene, è una fortuna. Non ci conoscevamo, parliamo due lingue diverse anche se comunichiamo in inglese, poteva succedere di tutto e invece ci siamo incastrati bene".

C'è unità quindi a Trigoria, in attesa che il mercato prenda davvero forma e che il rinnovo dell'allenatore (triennale a 2.55 milioni) venga annunciato, dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Un mercato che prende forma giorno dopo giorno, tra idee difficili da realizzare come quella di Chiesa, e giovani seguiti con attenzione come Zhegrova e Omorodion. E mentre si lavora per aggiungere quello che manca tra le prime mansioni di Ghisolfi c'è quella di risolvere le situazioni legate a chi è già in rosa e che deve conoscere il proprio futuro. Mentre per Rui Patricio l'addio è certo, Spinazzola resta in bilico vista la grande mole di spese che i Friedkin dovranno sostenere e l'ok di De Rossi per un eventuale prolungamento di un anno. Nessuna chiusura netta ancora pervenuta all'entourage. Aspetta e spera anche Llorente che vorrebbe restare in giallorosso a titolo definitivo.