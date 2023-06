Tutti contro Mourinho

E' arrivata la decisione del Tribunale della Figc in merito alle frasi rivolte dal tecnico all' arbitro Chiffi nel post partita di Monza-Roma: 10 giorni di squalifica per il tecnico

Il campionato 2023-24 della Roma comincerà senza la presenza di José Mourinho in panchina, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Ieri è arrivata la decisione del Tribunale della Figc in merito alle frasi rivolte dal tecnico all' arbitro Chiffi nel post partita di Monza-Roma dello scorso 3 maggio. "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un'ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza". Questa la nota emessa per annunciare la sanzione nei confronti del portoghese, che dovrà quindi saltare, di fatto, le pri-me due giornate del prossimo campionato che rientrano nei dieci giorni inflitti all'allenatore. Tra l'altro, nella prima di A i giallorossi dovranno anche rinunciare a Pellegrini e Dybala, ammoniti all'ultima giornata da diffidati e per questo squalificati. Anche il club dovrà pagare 50.000 euro di multa poiché deferito per responsabilità oggettiva rispetto al comportamento di Mourinho. C'era una discreta fiducia a Trigoria sul lavoro svolto con la Procura al fine di arrivare al patteggiamento, ma dal momento che per il Tribunale Federale il tecnico sarebbe comunque stato squalificato, si è preferito mantenere la coerenza e non patteggiare. Sarà valutata nei prossimi giorni la possibilità del ricorso, sul quale però filtra una certa freddezza.