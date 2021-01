Tutti confermati, Pedro in panchina

Inizialmente sarà la stessa Roma scesa in campo contro l’Inter, come riporta Il Tempo. Nonostante i dribbling di Fonseca, contro la Lazio il tecnico dovrebbe puntare sugli stessi undici che domenica scorsa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio contro la seconda in classifica.

Davanti a Pau Lopez – Mirante deve ancora recuperare – pronti Mancini, Smalling e Ibanez. In mediana confermata la coppia Villar- Veretout con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni mentre Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Dzeko.

Tra i convocati torna Pedro: lo spagnolo, che ha saltato le ultime tre partite per una lesione muscolare, potrebbe rivelarsi l’asso nella manica di Fonseca. Se nei minuti finali dovesse esserci bisogno di andare all’assalto dell’area biancoceleste o di tenere tra i piedi qualche pallone scottante, l’esperienza dell’ex Barcellona potrebbe fare la differenza e spostare l’ago della bilancia. Ancora out Santon e Calafiori che proseguono il recupero dai rispettivi infortuni.