Troppi infortuni, Friedkin cambia il medico di Trigoria

Andrea Causarano paga gli oltre 70 infortuni stagionali della squadra. In dubbio gli altri due specialisti Manara e Costa

A breve a Trigoria verrà nominato un nuovo responsabile dello staff medico. Andrea Causarano infatti non più parte della Roma: a colloquio con Tiago Pinto lo scorso lunedì, al dottore è stata comunicata la decisione di sollevarlo dall’incarico. A pesare sulla scelta sono stati i tanti infortuni che hanno compromesso la stagione (oltre 70 di cui più della metà di natura muscolare). Come scrive Il Tempo, a parte alcune valutazioni sbagliate, a complicare il lavoro dello staff sono stati anche i rigorosi controlli anti Covid-19 necessari a garantire la sicurezza della squadra. Causarano sarà sostituito da un medico scelto dai Friedkin, che dovrebbe arrivare da una delle strutture di riferimento in Svizzera. Nessuna decisione è stata comunicata a Manara e Costa, gli altri due medici della prima squadra portati a Trigoria da Causarano.