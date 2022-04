Trigoria: nuovo campo di allenamento in arrivo

Il nuovo terreno, in erba naturale, verrà utilizzato dalla prima squadra e anche dalla Primavera giallorossa

Con una stagione da terminare e obiettivi ancora da inseguire, la Roma continua a pianificare anche il futuro e rinnova in parte anche le strutture di allenamento. Come riporta Il Tempo, il club giallorosso ha infatti approvato la costruzione di un nuovo campo di allenamento all'interno del centro sportivo di Trigoria. Il nuovo terreno, in erba naturale, verrà utilizzato dalla prima squadra e anche dalla Primavera giallorossa.