Tre calci alla tristezza: in Ucraina la Roma vince 3-0 con lo Zorya

Con il pareggio tra Cska Sofia e Bodo Glimt, i giallorossi sono in testa al proprio girone di Conference

Con una netta vittoria sullo Zorya, la Roma si porta a sei punti nel girone di Conference. Anche grazie al pareggio per 0-0 tra Cska Sofia e Bodo Glimt, adesso i giallorossi guidano il proprio raggruppamento. Come scritto da 'Il Tempo', la vittoria per 3-0 in Ucraina permette alla squadra di Mourinho di risollevare il morale in seguito alla sconfitta nel derby.