Trattenere Saelemaekers: in cambio Abraham o Cristante

Saelemaekers è stato premiato come uomo partite nel derby, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, ma la stracittadina è solamente l’apice di una serie di prestazioni che hanno permesso alla Roma di uscire da un periodo di risultati negativi. Contro la Lazio si sono visti tutti i pregi di un giocatore arrivato nelle ultime ore di mercato, tra lo scetticismo generale: oltre all’assist per Pellegrini e il gol del definitivo 2-0, il belga ha giocato da esterno destro, ruolo rimasto scoperto durante la sessione estiva, ancora di più dopo la febbre che ha colpito Celik. Oltre alle capacità realizzative, una delle caratteristiche fondamentali è proprio la duttilità. Un giocatore poliedrico, che sta conquistando la Capitale partita dopo partita, a che potrebbe rivelarsi una spina nel fianco sul piano contrattuale. Saelemaekers è arrivato in prestito dal Milan, Abraham ha fatto il percorso inverno. Ogni decisione sarà presa a giugno.