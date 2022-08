Toyota sponsor sulle divise d’allenamento

Friedkin fa rima con Toyota . La Roma accoglie lo sponsor che non poteva mancare tra i suoi partner, ora che il proprietario del club è lo stesso che distribuisce in esclusiva le auto dell’azienda giapponese in cinque stati americani, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.

I giapponesi diventeranno anche i fornitori di auto per il club al posto di Hyundai, il cui brand non compare più sul retro delle divise da gioco. In ballo c’è anche la tournée invernale della squadra di Mourinho, attesa a Tokyo per giocare alcune amichevoli durante lo stop del campionato. Con il marchio di Toyota