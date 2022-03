Tour de force per Udine: gioca Oliveira

Al Friuli mancheranno Mkhitaryan e Kumbulla squalificati

Sarà una vigilia di continui spostamenti quella della Roma in vista della gara di domani alle 18 in casa dell‘Udinese, come riporta Il Tempo. La squadra è rimasta in Olanda, alloggia in un hotel nella periferia di Arnhem e ieri si è allenata nel centro sportivo del Vitesse, col gruppo diviso tra chi ha fatto scarico post-partita e gli altri agli ordini di Mourinho. Stamattina si replica con la rifinitura, poi dopo pranzo il gruppo si sposterà ad Eindhoven dove salirà sul charter destinazione Trieste. Quindi l’ultima tappa in pullman fino a Udinese. Non esattamente il modo migliore per preparare una sfida cruciale, nella quale mancheranno Mkhitaryan e Kumbulla. Mancini comporrà il terzetto difensivo insieme a Ibanez e Smalling. In mezzo al campo rientreranno dal 1′ Cristante e Pellegrini, con Oliveira destinato a rimpiazzare Mkhitaryan. A destra c’è Karsdorp, a sinistra si candidano Zalewski ed El Shaarawy. Davanti confermati Abraham e Zaniolo, che dovrà stare attento a non farsi ammonire: è diffidato come Pellegrini. E la gara successiva di campionato. è il derby.