Totti tende la mano a Spalletti. Il ct azzurro: “Incontriamoci”

I due pronti ad abbracciarsi dopo i dissapori dell’ultima stagione e mezzo da calciatore dell’ex capitano giallorosso

Redazione

Finalmente pace è fatta, o, almeno, è più vicina. Totti e Spalletti presto si rivedranno e stavolta per abbracciarsi dopo i dissapori dell’ultima stagione e mezzo da calciatore dell’ex capitano giallorosso, come riporta Il Tempo. Dopo l’intervista rilasciata in esclusiva da Totti al Corriere della Sera, pubblicata ieri, nel pomeriggio è arrivata la risposta di Spalletti. Il dieci aveva speso parole al miele per il ct azzurro, manifestando la volontà di "riabbracciarlo.

La replica dell’ex allenatore giallorosso non si è fatta attendere. "Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo, che l’avrei sempre voluto con me. Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Prima della prossima partita dell’Italia all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme".

