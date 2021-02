Una nuova avventura all’orizzonte per Totti e la sua CT10 Management. L’ex capitano della Roma, come riporta Il Tempo, accompagnato dall’amico e collaboratore Vincent Candela, ha incontrato il presidente della Reggina Gallo e il ds Taibi. Il numero uno calabrese è entusiasta: “E’ stato un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile collaborazione futura considerando i tanti giovani che fanno parte della CT10“.