Totti: “Il Real la mia seconda squadra”

"È stata una sensazione meravigliosa. Era la prima volta che vedevo una partita del Real Madrid dalla tribuna, visto che sono sempre stato un rivale in campo. Il Real Madrid è un club molto importante" . Così Francesco Totti ai microfoni del sito ufficiale dei blancos, come riporta Il Tempo. Dopo aver assistito alla vittoria di Benzema e compagni contro il Celta Vigo, l'ex capitano della Roma è stato al centro di allenamento madridista. "Con Ancelotti ho un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato l'opportunità di venire a vedere questo centro di allenamento ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra, la società che ho sempre incoraggiato e ammirato". Il Real Madrid , in semifinale di Champions dovrà vedersela contro il Manchester City: " una semifinale-finale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo 50 giocatori di livello mondiale. Tutto può succedere. Tifo per il Real Madrid e spero che vadano in finale". Poi Totti ha parlato della sua grande ammirazione per Modric: "Abbiamo un rapporto speciale. Ci stimiamo a vicenda". Infine, l'ex numero 10 della Roma ha ricordato l'ovazione ricevuta quando entrò in campo al Bernabéu nel 2016: "È una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita. Un'emozione unica essere applaudito da uno stadio come il Bernabéu".