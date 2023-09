Totti conferma: “Presto con Mou”

"Se tornerei alla Roma? Il prossimo anno penso che già ci sarò". Una risposta data col sorriso sulle labbra e col suo solito tono ironico, ma che lancia un messaggio chiaro: Totti ci crede, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Da quando ormai quattro anni fa ha lasciato il suo ruolo nella dirigenza giallorossa non si fa altro che parlare del ritorno dell'ex capitano a Trigoria nei piani dirigenziali del club. Ma mai nulla di concreto oltre le voci e qualche fugace incontro con i Friedkin allo stadio Olimpico dopo il loro arrivo a Roma,. Ma nelle ultime settimane l'aria sta cambiando attorno all'atteso ritorno. Quello che per molti, Francesco in primis, è un sogno, potrebbe presto trasformarsi in realtà. E anche questa volta ci sarebbe lo zampino di Mourinho. Il tecnico chiede da tempo una figura di riferimento che possa aiutarlo nel lottare per difendere la squadra pubblicamente e che allo stesso tempo possa fungere da col-ante tra società e squadra. Il nome di Totti è tra quelli che lo Special One gradirebbe as-sai, e anche l'ormai ex dieci questo lo sa. Ieri durante l'Italian Padel Awards al Foro Italico Totti è stato incalzato dalle domande dei cronisti presenti alle quali non si è tirato indietro nel rispondere. "Se Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì. Così ha detto, no? Altrimenti avete scritto (riferito ai giornalisti, ndr) cavolate". Una conferma dal diretto interessato quindi di una volontà precisa da parte del tecnico, che ancora non si è concretizzata però in contatti diretti: "L'invito di Mourinho? Aspettiamo e vediamo".