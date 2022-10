Totti & Co. omaggiano Mazzone: “Il papà di tutti”

Il 2 novembre uscirà su Prime Video un vero tributo per Carletto Mazzone scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Il docu-film è stato diretto dal regista romano Alessio Di Cosimo. Si chiama “Come un padre” e incollerà davanti allo schermo tifosi di tutta Italia e di ogni generazione di Roma, Ascoli, Cagliari, Perugia, Brescia, Bologna e ovunque abbia allenato Mazzone. Totti riflette: "È nato il 19 marzo, il giorno della festa del papà e non una casualità: lui è stato il padre di tutti. Se non lo avessi incontrato non so che carriera avrei fatto. Mi chiedeva cosa facessi dopo che uscivo da Trigoria, mi ha cresciuto. Se ci fosse stato il mister negli ultimi anni alla Roma, ancora stare in campo. Mi avrebbe gestito diversamente".