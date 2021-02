Tornano Pedro, Pellegrini e il Faraone

Per la gara con l’Udinese Fonseca potrà contare su tre pedine in più. Contro i friulani si rivedrà Pedro, che nel primo allenamento della settimana ha lavorato ancora a parte ma tra oggi e domani è previsto il rientro in gruppo dello spagnolo che sabato sarà regolarmente convocato, scrive Il Tempo. El Shaarawy invece ha svolto l’intera seduta con il resto della squadra e domenica sarà convocato per la prima volta dal suo ritorno in giallorosso. Il classe ’92 non ha ancora i 90′ nelle gambe ma non è escluso che Fonseca decida di mandarlo in campo nelle fasi finali del match. Il tecnico portoghese può sorridere per il rientro di Pellegrini che, scontata la squalifica, tornerà a far coppia con Mkhitaryan mentre Cristante – che ieri è diventato padre di due bambine – dovrebbe iniziare dalla panchina. Buone notizie anche sul fronte Zaniolo, che ieri ha finito di trascorrere i 21 giorni di isolamento previsto per gli asintomatici positivi al Covid-19 ed è pronto a tornare a lavorare al Fulvio Bernardini. Oggi il numero 22 si sottoporrà alle visite di idoneità a Villa Stuart prima di spostarsi a Trigoria dove finalmente ricomincerà a correre sul campo.