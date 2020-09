Tornano i nazionali per i test più difficili

Prende il via una nuova settimana di lavoro a Trigoria in vista dell’inizio del campionato, con la Roma che affronterà nei prossimi giorni il Frosinone e il Cagliari nelle ultime due amichevoli pre-stagionali, scrive “Il Tempo”. I giallorossi, attesi dagli impegni con Verona, Juventus e Udinese nelle prime tre giornate di campionato (con il mercato aperto e prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali), sperano che i prossimi test siano più probanti rispetto a quello con la Sambenedettese visto che Trigoria si ripopolerà dei calciatori al ritorno dalle partite con le nazionali. Fonseca ha fissato per oggi una doppia seduta di allenamento (ore 10 e 17) e spera di poter riabbracciare al più presto Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert, tutti e tre positivi al COVID-19: le due settimane di quarantena scadranno nei prossimi giorni e l’auspicio è che possano subito tornare ad allenarsi, così come ha già fatto Mirante. Da valutare le condizioni di Santon, che ha accusato un affaticamento muscolare, e Coric, che per altri 10 giorni dovrà curare un problema alla caviglia.