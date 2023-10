Torna lo sponsor: accordo biennale con Riyadh Season

Dopo mesi di attesa la Roma ufficializza l'accordo commerciale per il main sponsor che comparirà sulla maglia nelle gare ufficiali dei giallorossi, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La notizia era nell'aria da qualche ora ma nel pomeriggio è arrivata la nota del club. Per i prossimi due anni Ryad Season comparirà sulle divise in un importante accordo da 25 milioni complessivi che vede i giallorossi essere il primo club al mondo al quale l'evento decide di legarsi. Questa partnership, oltre alla sponsorizzazione, prevede l'ingresso della Roma nel mercato arabo grazie all'importanza di un evento di intrattenimento tra i più considerati del pianeta. L'organizzazione di due amichevoli (una entro fine anno) in terra saudita e l'apertura di Roma Store in Arabia permetteranno al club di espandere il brand in una realtà commerciale in grande evoluzione. "Riyadh Season è uno dei più grandi eventi di intrattenimento invernale al mondo, dove lo sport ha la sua centralità. La nostra partnership è il riconoscimento dell'AS Roma come brand di livello globale e di importanza strategica per il futuro del calcio in Arabia Saudita".