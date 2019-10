Torna Florenzi. Under e Perotti in ripresa

Si rivede in campo Florenzi. Dopo la pesante influenza che gli ha fatto saltare i match con Wolfsberger e Cagliari il capitano della Roma è tornato ad allenarsi svolgendo un lavoro differenziato: per aggregarsi al gruppo aspetterà la fine del ciclo di cure. Differenziato anche per Mkhitaryan, Under e Perotti, ma il turco e l’argentino nei prossimi giorni si alleneranno di nuovo agli ordini di Fonseca, scrive Il Tempo.

Da oggi a Trigoria ci sarà anche Dzeko, che però per un paio di giorni almeno lavorerà a parte. Dal ritiro della Nazionale ha invece parlato Spinazzola: “Nessun rimpianto per l’addio alla Juventus. Siamo un po’ tutti li dopo i bianconeri, anche noi che abbiamo cambiato tantissimo. Ci troviamo veramente bene con Fonseca. Ruolo? Posso giocare ovunque, ma preferisco fare il terzino sinistro”. Intanto da oggi partirà la vendita dei biglietti per la partita in trasferta contro il Borussia Monchengladbach. Il settore ospiti dello stadio dei tedeschi può ospitare circa 2mila tifosi giallorossi, che dovranno spendere 37,5 € a testa per la sfida di Europa League del 7 novembre.