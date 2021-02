Torna Cristante, Mancini c’è. Dzeko in attacco

Un’altra formazione inedita. Tra centrali difensivi e terzini la Roma dovrà fare a meno di Ibanez, Smalling, Kumbulla, Santon e Calafiori (Fazio, Juan Jesus e Reynolds non sono in lista Uefa), costringendo qualche giocatore all’ennesima razione di straordinari. Nel lungo elenco di infortunati non appare più il nome di Cristante, che si è lasciato alle spalle la lombalgia. Il friulano, scrive “Il Tempo”, andrà ad occupare la casella centrale con Mancini e Spinazzola, che negli scorsi giorni non è stato benissimo, ma ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Proprio per eventuali emergenze è stato provato anche uno schieramento con Karsdorp tra i tre della difesa e la coppia Veretout-Bruno Peres sulle fasce (in questo caso Villar affiancherebbe Diawara al centro). Sulla trequarti è annunciato l’esordio dal primo minuto di El Shaarawy, con la possibilità concreta che Fonseca conceda un turno di riposo a Mkhitaryan e Pellegrini in vista del big match con il Milan, lanciando Pedro accanto al numero 92. Per il ruolo centravanti si va avanti con l’alternanza: oggi sarà Dzeko a guidare la squadra.