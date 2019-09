Tocca a Kluivert e Veretout. Mkhitaryan c’è, Zaniolo fuori

Fiducia a Kluivert. L’esterno olandese è uno dei pupilli di Fonseca e per la quinta volta consecutiva da inizio stagione riceverà una maglia da titolare nella sfida tra Roma e Bologna, come riporta Il Tempo.

Il reparto offensivo vedrà la conferma di Dzeko come centravanti e sarà completato dal ritorno dal primo minuto di Pellegrini sulla trequarti e di Mkhitaryan a sinistra, con Zaniolo inizialmente lasciato in panchina. A centrocampo la coppia formata da Veretout e Cristante è quella che ha maggiormente convinto il tecnico, pronto a schierare gli stessi undici che hanno sconfitto domenica scorsa il Sassuolo: davanti a Pau Lopez i difensori saranno Florenzi, Mancini, Fazio e Kolarov. Ancora out Smalling, Zappacosta, Under e Perotti, assente anche Cetin vittima di una sindrome influenzale. Nel Bologna è possibile che Palacio scali sulla linea dei trequartisti, con l’inserimento di Destro al centro dell’attacco.