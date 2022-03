Tifosi pronti: in 1200 volano in Olanda

Ennesima dimostrazione d'amore da parte dei sostenitori giallorossi

Non mancherà il supporto dei tifosi giallorossi giovedì in Olanda come scrive Il Tempo. Saranno circa 1200 i tifosi giallorossi che tra domani e giovedì voleranno in Olanda per assistere all'ottavo di finale d'andata di Conference League contro il Vitesse. Una trasferta che ha fatto scattare fin da subito la caccia al biglietto, come tutte quelle andate in scena finora in Conference League. La sfida tra la Roma e la squadra olandese non è segnalata come una trasferta a rischio, ma chi deciderà di recarsi al Gelredome dovrà comunque tenere gli occhi aperti. In Olanda nell'ultima stagione si è registrato un aumento dei disordini negli stadi e lo scorso weekend a rendersi protagonisti in negativo sono stati proprio alcuni sostenitori del Vitesse. La Roma volerà in Olanda mercoledì, dopo aver svolto la rifinitura a Trigoria: i giallorossi si imbarcheranno per Eindhoven e raggiungeranno Arnhem in pullman, prima della conferenza stampa di Mourinho. La squadra non rientrerà in Italia ma sabato mattina - dopo aver svolto la rifinitura ad Arnhem - volerà direttamente ad Udine. Ieri intanto il gruppo è tornato ad allenarsi a Trigoria.