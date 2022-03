Tifosi felici per il vecchio stemma

I Friedkin ridanno quello che Pallotta aveva tolto

Davvero un regalo inaspettato per una delle gare più importanti della stagione, come riporta Il Tempo. Con una mossa a sorpresa, ieri la Roma ha annunciato il ritorno del "vecchio stemma" sulla maglia che i giocatori giallorossi indosseranno durante il derby del 20 marzo. In occasione della stracittadina sulla tradizionale divisa casalinga torneranno a campeggiare la lupa capitolina e il monogramma ASR: un richiamo al passato per la gioia di molti tifosi, che da quasi 10 anni invocavano un ritorno alla tradizione. Presentato nel 1997 e rimasto il logo ufficiale del club per 16 anni, con lo storico stemma sono arrivati uno scudetto nel 2001, due Coppe Italia e due Supercoppe, prima del restyling voluto dalla precedente proprietà che nel 2013 decise di sostituire il monogramma con il nome 'Roma' - accompagnato dall'anno di fondazione - e di modernizzare la lupa con un tocco tridimensionale. Una scelta criticata fortemente soprattutto dalla Curva Sud, che non ha mai accettato il cambio. Con i Friedkin il vecchio stemma era già ricomparso sulle mascherine prodotte dal club da inizio pandemia e indossate in tribuna dai nuovi proprietari e sul quarto kit presentato da New Balance. Adesso, anche se per una sola partita, i romanisti potranno tornare ad ammirarlo sulla prima maglia.