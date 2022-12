Tiago Pinto prenota Frattesi

La Roma passa al contrattacco. In un mercato condizionato dai paletti del fair play finanziario, da prospettive sportive ancora non delineabili a questo punto della stagione e con tanti punti di domanda in rosa, serve una sterzata. E la Roma vuole darla provando ad anticipare la concorrenza, scrive Marco Juric su Il Tempo. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di bloccare già in questo mercato di gennaio l’acquisto di Davide Frattesi. Più di un’idea, ma un vero progetto di mercato da struttura fin da subito per regalarsi la prossima estate “uno dei centrocampisti più forti della Serie A”.