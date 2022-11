Tammy Abraham rischia la convocazione per Qatar 2022

Come scrive Marco Juric su Il Tempo, la presenza di Tammy Abraham al Mondiale è a forte rischio. Il CT dell'Inghilterra Southgate sta facendo le ultime valutazioni e sono crescenti le possibilità che l'attaccante non sia convocato. Le difficoltà con la Roma sono evidenti forse come i suoi pensieri alla maglia dei Tre Leoni. La concorrenza per il posto da vice-Kane è agguerrita: Abraham si giocherà fino all'ultimo il posto con Wilson del Newcastle e Toney del Brentford, sotto indagine della FA per calcioscommesse. Uno strascico giudiziario che assomiglia ad una speranza per Abraham, nel caso Southgate decida di non convocare Toney prima di un'eventuale sentenza. Chi invece il Mondiale l'ha rifiutato è Volpato, che ha declinato la convocazione dell'Australia, in attesa di una futura chiamata della Nazionale Italiana.