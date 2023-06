Tahirovic all’Ajax. Friedkin coccola Mourinho

Tahirovic all'Ajax per 8,5 milioni e 15% sulla rivendita. Con una trattativa lampo Tiago Pinto ha concluso la prima cessione in vista della «deadline» del 30 giugno, quando dovranno essere iscritti a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze. Come scritto da Matteo Cirulli su il Tempo, in questo contesto arriva il trasferimento del classe 2003 al club olandesc, che al ritorno dagli impegni con la Bosnia, tra mercoledì e giovedì, effettuerà le visite mediche per il suo nuovo club. L'accelerazione dell'Ajax è dovuta a un inserimento del Marsiglia, che ha così convinto gli olandesi a chiudere nel primo pomeriggio, chiedendo ai giallorossi di comunicare l'esito positivo della trattativa sui social tramite un comunicato ufficiale. Tahirovic, arrivato nella capitale nel febbraio del 2021 dal Vasa-lunds IF per 300mila euro, e approdato nella Primavera, si è fatto subito notare da Mourinho, che lo fece esordire lo scorso novembre contro il Torino con tanto di complimenti nel post-partita: "Sarà un grande giocatore", disse in quell'occasione. Poi la sosta per le nazionali e il debutto dal primo minuto con il Bologna, dove sostituì il suo mentore Matić. Dopo Felix, quindi, lo Special One è riuscito a valorizzare un altro giovane della primavera, facendo incassare alla Roma 8,5 milioni, bonus compresi, con la parte fissa che si aggira sui 7 milioni ai quali andrà tuttavia tolto il 10% che verrà incassato dal Vasalunds IF, il club precedente di Tahirovic. In caso di cessione futura da parte dell'Ajax, i giallorossi manterranno una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Sempre nella giornata di ieri, Dan Friedkin ha partecipato al centenario dell'aeronautica Militare che si è svolto a Pratica di Mare. Il presidente giallorosso, con indosso una tuta che presentava il vecchio stemma della Roma con la sigla ASR sulla spalla sinistra non ha mai risposto esplicitamente, ma si è lasciato andare a numerosi sorrisi che hanno lasciato tranquilli i presenti sulla possibilità di vedere sulla panchina della Roma lo Special One anche il prossimo anno.