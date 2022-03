Svolta derby, Mou si gode la sua Roma

Squadra pronta ad affrontare l'ultima sosta in piena lotta per l'Europa League e con un quarto di finale di Conference League ancora da giocare

Due mesi per chiudere bene la stagione e gettare le basi per la Roma del futuro, come riporta Il Tempo. Perché la prima vera svolta del cammino iniziato lo scorso luglio sotto la guida di José Mourinho può arrivare già quest'anno. Il derby di domenica scorsa rappresenta forse il punto più alto della gestione targata Special One: oltre ad aver regalato ai tifosi una serata indimenticabile, la prova di Pellegrini e compagni consente di affrontare l'ultima sosta in piena lotta per l'Europa League e con un quarto di finale di Conference League ancora da giocare. Una situazione differente rispetto a quella di un anno fa. Dopo 30 giornate Fonseca era settimo con 54 punti - 3 in più di quelli raccolti finora da Mou - ma la squadra si presentò scarica al rush finale, concludendo la stagione con la qualificazione alla Conference acciuffata all'ultima giornata arrivata grazie a un pareggio a La Spezia. La crescita del gruppo di Mourinho dall'inizio del 2022 ad oggi è testimoniata dai numeri oltre che dai risultati. In campionato la Roma non perde dal 9 gennaio: dal passo falso con la Juventus sono 9 i risultati utili consecutivi - in Coppa Italia invece è arrivata una sconfitta l'Inter - arricchiti dall'ottavo europeo superato contro il Vitesse.