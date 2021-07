Svolta a sinistra con Alioski

Il classe '92 piace a Mourinho e può arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds

Il classe '92 piace a Mourinho e può arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds: Alioski - in Inghilterra dal 2017- non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con gli inglesi ed è alla ricerca di una squadra. La Roma è già in contatto con l'entourage del giocatore, seguito anche da Milan e Napoli. Alioski rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche in posizione più avanzata. Il macedone arriverebbe per colmare il buco lasciato da Spinazzola, che ieri si è riaffacciato a Trigoria dopo essere rientrato dalla Finlandia. Ad accoglierlo c'era Mourinho: i due si sono fermati a chiacchierare nel parcheggio del centro tecnico. Tra i giocatori presenti al Fulvio Bernardini c'era anche Pellegrini, rientrato in anticipo dalle vacanze. Tiago Pinto sta lavorando da mesi al suo rinnovo ma l'incontro con Pocetta non è ancora stato fissato. Nel frattempo il trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia sarà ufficializzato nelle prossime ore. Per Rui Patricio l'accordo con il Wolverhampton è ad un passo, ma si muove qualcosa anche su Xhaka: Roma e Arsenal hanno riallacciato i contatti e la fumata bianca sembra più vicina.